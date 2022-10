Guaraná Antartica é a nova patrocinadora do time feminino do Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

Guaraná Antartica é a nova patrocinadora do time feminino do Flamengo Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 21/10/2022 19:16

Nesta sexta-feira, o Flamengo anunciou que fechou um acordo de patrocínio com o Guaraná Antarctica. Assim, a partir de agora, a marca ficará exposta no ombro da camisa do Rubro-Negro.

"Estamos muito felizes com a chegada do Guaraná Antárctica, mais uma grande parceria que fechamos este ano. Guaraná Antárctica se trata de uma marca que apoia bastante o futebol feminino e nós vemos essa união capaz de ajudar tanto na realização de várias ações promocionais interessantes para o maior engajamento do esporte com a nossa torcida, quanto para um maior investimento que o clube poderá fazer na modalidade. Nosso objetivo para o futebol feminino rubro-negro é ter um time cada vez mais forte e vencedor”, afirmou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, ao site oficial do clube.

Ao site oficial do Flamengo, a gerente de marketing da empresa, Giuliana Cittadino, destacou que a pareceria com o Rubro-Negro é mais um passo para reforçar a missão do Guaraná Antarctica com o futebol feminino.



“O apoio ao futebol feminino faz parte da nossa essência como marca, que é 100% brasileira. É uma grande oportunidade expandir esse incentivo para mais um clube tão importante para o nosso país. Esse é mais um passo para reforçar a nossa missão com o futebol feminino e queremos expandir ainda mais nossas ações no ano que vem”, disse Giuliana Cittadino, gerente de Marketing de Guaraná Antarctica.

Em tempo: já com a nova patrocinadora, o Flamengo volta a campo neste domingo, às 10h, para enfrentar o Vasco na Gávea. A partida é válida pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, o Fla venceu por 3 a 0.