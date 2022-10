Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil nos pênaltis - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/10/2022 09:00

Um ano e cinco meses depois, o Flamengo voltou a soltar o grito de campeão. Acostumado nos últimos quatro anos a comemorar títulos, o Rubro-Negro vinha de uma sequência de cinco vices, mas a conquista da Copa do Brasil sobre o Corinthians recoloca o elenco no rumo vitorioso, justamente em um momento decisivo, quando tentará o tri da Libertadores, dia 29 em Guayaquil (EQU), contra o Athletico-PR.



"Leve acho que não, mas nos deixa mais confiantes. Independentemente de levar a Copa do Brasil, iríamos querer ganhar o próximo, porque vivemos de conquistas. Primeiramente vamos comemorar muito, porque foi muito difícil. E depois é foco total na Libertadores para tentar levantar a segunda taça esse ano", disse Everton Ribeiro.



"Claro que dá confiança ganhar um título e ter outro para disputar. A partir de sexta é concentrar e saber que teremos um jogo dificílimo pela frente", disse Rodinei.



Nesta sexta-feira, o Flamengo volta aos treinos no Ninho do Urubu após o título. E menos pressionado. Afinal, uma derrota, principalmente após a péssima atuação no segundo tempo da final no Maracanã, colocaria mais exigência sobre o grupo, que vinha de vices na Libertadores e Brasileiro de 2021, Supercopa, Taça Guanabara e Carioca de 2022.



"Não considero que tiramos um peso. Somos jogadores que queremos sempre vencer, mas sabemos que na final só dá para ter um vencedor. Demos nosso máximo e conseguimos trazer esse grande título. Agora temos mais uma chance de ficarmos ainda mais marcados no Flamengo. Vamos atrás disso", completou o camisa 7 rubro-negro.



Antes da final da Libertadores, o Flamengo terá dois compromissos pelo Brasileirão. Sábado (22) enfrenta o América-MG no Independência e, na terça (25) pega o Santos no último jogo no Maracanã antes de viajar a Guayaquil. A tendência é que os reservas entrem em campo duas vezes.