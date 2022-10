Filipe Luís vibra com mais um título pelo Flamengo - Gilvan de Souza

Publicado 21/10/2022 08:00

Um dos mais experientes do Flamengo, Filipe Luís tinha um desejo especial pela Copa do Brasil. Além de uma das conquistas que faltavam desde que chegou - a outra é o Mundial de Clubes -, o experiente lateral alcançou o terceiro título em Copas por três países diferentes: os outros foram na Inglaterra e na Espanha.



A primeira conquista é da Copa do Rei, na temporada 2012/13, jogando pelo Atlético de Madrid. Filipe Luís ainda venceu com o Chelsea a Copa da Liga inglesa, jogada apenas pelos clubes da primeira divisão, em 2014/15.



"Tive a oportunidade de ganhar duas Copas, uma na Espanha e outra na Inglaterra, e faltava no Brasil. Sempre sonhei. Todos esses anos e paramos em semifinal ou quartas de final. Agora estou com essa medalha no peito. É merecida, tivemos caminhada muito difícil (Atlético-MG, Athletico-PR, São Paulo e Corinthians). Para chegar aqui tem que merecer", comemorou.



Com mais uma conquista na carreira e a 10ª pelo Flamengo, Filipe Luís, de 37 anos, quer mais. Ele já olha não apenas para a Libertadores, dia 29, contra o Athletico-PR, em Guayaquil no Equador, como também após se aposentar. Afinal, o lateral já falou que deseja ser treinador.



"Foi uma realização de um sonho, mas pela minha forma de ser eu não consigo comemorar direito. A única coisa que eu quero é continuar conquistando, na busca pela excelência. Temos outra oportunidade de ganhar a Libertadores e fazer história com essa camisa. Depois, no futuro, alguns vão viver do passado. Eu, não. Quero continuar conquistando títulos até mesmo depois de parar, em outro cargo", completou.