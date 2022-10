Eduardo Bandeira de Mello - Ricardo Cassiano

Publicado 22/10/2022 12:56

Rio - Ex-vice-presidente de finanças do Flamengo, Claudio Pracownik contou detalhes sobre as dificuldades que o clube enfrentou antes de sua reestruturação financeira. Em entrevista ao "Charla Podcast", o ex-dirigente da gestão de Eduardo Bandeira de Mello afirmou que a dívida do Rubro-Negro poderia ter chegado aos R$ 3 bilhões.

"Cada um real que recebia, pagava 13 de dívida. Nós éramos uma Dívida Futebol Clube. Vemos o Botafogo ser vendido para um grupo de mídia, um projeto de reestruturação bacana. Falavam que o Botafogo estava quebrado, com 1,2 de dívida. A do Flamengo seria muito superior a essa. Se era R$ 880 milhões estimado em 2013, bota o índice de correção e veja quanto seria: R$ 3 bilhões", disse Pracownik.

O ex-dirigente chegou a usar a negociação de uma dívida com um jogador como exemplo para detalhar a situação do clube.

"Teve uma negociação com um jogador que estava querendo penhorar o Flamengo. Peguei ele, levei até a varanda da Gávea e mostrei a piscina para ele. Vazia. Que foi um símbolo da nossa gestão. A piscina estava com furo. Não dava para botar água se ela vai embora. É o símbolo do desperdício econômico. Ai falei para ele que a bomba da piscina tinha duas penhoras. 'Você acha que eu estou preocupado com a sua penhora? Estou oferecendo te pagar e vou honrar. Vai receber tudo, no tempo que eu possa te pagar. Ou você pode se contentar a ser a terceira penhora da bomba'. Ele falou: vamos entrar e conversar", contou.

Pracownik também afirmou que a diretoria sabia que a possibilidade de cair para a Série B neste período era real, mas não abriu mão da reconstrução financeira.

"Você pode seguir aquele mundo antigo, de ir se endividando e chegar aonde o Cruzeiro chegou. A gente sabia que podia acontecer (o rebaixamento). A gente foi campeão da Copa do Brasil (2013) sei lá como, na camisa. A gente falava: se tiver que cair, vai cair, mas a gente sobe para nunca mais cair. Cruzeiro foi o contrário: caiu e foi ficando. Se não tivesse a oportunidade da lei da SAF, poderia ficar lá o resto da vida, cair para a Série C e acabar o clube", finalizou.