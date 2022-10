Em boa fase no Flamengo, o técnico Dorival Júnior afirmou que se sente preparado para dirigir a Seleção - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/10/2022 10:00

Rio - Após o título da Copa do Brasil, chegou a hora do Flamengo virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o América-MG, às 19h, no Independência. Com foco total na final da Libertadores, contra o Athletico-PR, no próximo dia 29, em Guayaquil, a tendência é que Dorival Júnior escale novamente o time reserva.

Com o chamado time "B" em campo, Dorival tentará mais uma vez buscar uma solução para a ausência de Lázaro, vendido ao Almería-ESP no início de setembro. Desde que o jovem foi negociado com o futebol espanhol, três jogadores foram testados em sua vaga. No entanto, nenhum deles conseguiu ter bom desempenho.

A primeira aposta de Dorival Júnior foi em Victor Hugo atuando como um "falso 9", assim como Lázaro costumava ser escalado. O meia foi testado na função na partida contra o Goiás, na Serrinha, no dia 11 de setembro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Perdido em sua nova posição, o jovem de 18 anos não conseguiu fazer uma boa partida.

Em seguida, o treinador resolveu jogar com um centroavante de ofício e colocou suas fichas no garoto Mateusão, recém-promovido aos profissionais e que vinha brilhando na base. O atacante fez sua estreia no time principal com o chamado "time das copas", na partida contra o Fortaleza, no Castelão, substituindo Pedro, que estava com a seleção brasileira. Em seguida, voltou a receber uma chance como titular contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, desta vez com os reservas. Por conta da pouca idade, se mostrou afobado em alguns lances e deixou a desejar nos dois jogos.

Por fim, Dorival voltou a optar por um "falso 9" na partida contra o Atlético-MG, no último sábado, no Maracanã, e escolheu Matheus França para a função. Apesar de ter entrado bem nas partidas contra Goiás e Cuiabá, inclusive marcando gols, o jogador se mostrou desconfortável ao atuar fora de sua posição e teve uma atuação ruim. Ao ser substituído no segundo tempo, viu alguns torcedores ensaiarem vaias. Apesar disso, a tendência é que ele ganhe uma nova chance no confronto deste sábado, em Belo Horizonte.

Atualmente, o Flamengo ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 55 pontos. Com a conquista da Copa do Brasil, o Rubro-Negro já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores em 2023, o que deixa o torneio de pontos corridos em segundo plano.