Diego é o capitão do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/10/2022 21:21

O meia Diego Ribas exaltou o grupo e o técnico Dorival Júnior após a vitória do Flamengo sobre o América-MG por 2 a 1, neste sábado, no Independência. Isso porque, para a partida, boa parte dos titulares foram poupados - apenas João Gomes, que ficou de fora da final da Copa do Brasil, atuou. Assim, o capitão do Rubro-Negro fez questão de elogiar todos do time e também aproveitou para destacar a importância da equipe manter a postura de campeão em todos os compromissos, sem se acomodar.

"Durante essa temporada, nós temos provado a força desse grupo. O Dorival tem conseguido extrair o melhor de cada um. Temos um grupo sensacional. E foi o que nós falamos no vestiário. Entramos em campo, e a torcida gritando 'é campeão, é campeão'. Então, nossa postura tem que ser de campeão. Independemente do troféu, a postura tem que ser de campeão, de não se acomodar e continuar competindo no mais alto nível. É isso que nós temos feito. É com esse espírito que nós vamos tanto para o jogo de terça-feira quanto para a final da Libertadores", disse Diego.

Agora, o Flamengo vira a chave para a 34ª rodada do Brasileirão. A equipe de Dorival Júnior volta a campo na próxima terça-feira, às 21h45, para enfrentar o Santos no Maracanã.

Este, vale lembrar, será o último compromisso do Rubro-Negro antes da final da Copa Libertadores. A decisão da competição de clubes mais importante do continente acontece no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil.