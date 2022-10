Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Torcida do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/10/2022 14:58

Rio - Restando apenas sete dias para a final da Copa Libertadores da América, muitos torcedores do Flamengo começam a preparar a sua logistica para viajarem até o Equador. Nesta sexta-feira (21), a diretoria do Rubro-Negro divulgou os pontos de trocas dos ingressos para a decisão do torneio continental. Os torcedores podem fazer a retirada dos bilhetes no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Guayaquil, sede da decisão.

Confira os pontos de troca dos ingressos para a final da Copa Libertadores da América:

RIO DE JANEIRO

Gávea (LOJA)

Av. Borges de Medeiros, 997, Lagoa -RJ

Dia 21/10 - 10h às 19h

Dia 22/10 - 10h às 19h

Dia 23/10 - 10h às 19h

Dia 24/10 - 10h às 19h

Dia 25/10 - 10h às 19h

Dia 26/10 - 10h às 19h

Dia 27/10 - 10h às 19h



Aeroporto Galeão - Quiosque no Embarque Internacional

Dia 27/10 - 10h às 19h

Dia 28/10 - 10h às 19h



SÃO PAULO

Nação Rubro-Negra (Shopping Center 3)

Rua Frei Caneca, 1360. Loja F13 - Consolação - São Paulo - SP.

Dia 25/10 - 10h às 19h

Dia 26/10 - 10h às 19h

Dia 27/10 - 10h às 19h

Dia 28/10 - 10h às 19h

GUAYAQUIL

Shopping Albán Borja

Livraria Stadium CC Alban Birja Carlo Julio Arosemena, e, Guayaquil 090615

Dia 21/10 - 13h às 18h

Dia 22/10 - 10h às 18h

Dia 23/10 - 10h às 18h

Dia 24/10 - 10h às 18h

Dia 25/10 - 10h às 18h

Dia 26/10 - 10h às 18h

Dia 27/10 - 10h às 18h

Dia 28/10 - 10h às 18h

Regras para Troca do Voucher:



A retirada de seu ingresso deverá ser feita em um dos Pontos de Retirada de Tickets. Se você adquirir mais de um ingresso na mesma compra, todos estes deverão ser retirados no mesmo momento.



1) A troca de voucher será disponibilizada nas cidades dos Clubes finalistas.



2) O titular da compra deverá levar o voucher impresso e assinado, apresentar o documento original com foto (passaporte ou documento de identidade) e o cartão de crédito utilizado na compra (quando o pagamento for realizado através desta opção).



3) Cada voucher é único, sendo proibido sua revenda a terceiros. O código de barras do voucher será validado uma única vez, não sendo autorizadas cópias ou duplicações do mesmo.



4) A troca do voucher por terceiros somente será permitida com o preenchimento da "DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE ENTRADAS POR TERCEIROS" com a respectiva assinatura do titular da compra autenticada em cartório.