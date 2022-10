RJ - Partida entre Flamengo x América-MG - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/10/2022 15:10

Neste sábado, o Flamengo enfrenta o América-MG no Independência, às 19h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do "Premiere".

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior mandará uma equipe praticamente toda reserva. A única exceção é João Gomes, que ficou de fora da final da Copa do Brasil por causa de suspensão.

A principal novidade na equipe, conforme informou a Coluna do Venê, é a entrada de Hugo no time titular. Geralmente, Santos é usado mesmo para os jogos com o time reserva, mas ele não foi relacionado dessa vez.

Assim, o provável Flamengo para enfrentar o América-MG tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego Ribas, Victor Hugo e Matheus França; Marinho e Everton Cebolinha.