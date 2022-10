Flamengo x America-MG - Campeonato Brasileiro - 22-10-2022 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/10/2022 20:59

Com o time praticamente todo reserva, o Flamengo mostrou sua força e venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Rubro-Negro bateu o América-MG por 2 a 1 no Independência, em partida válida pela 33ª rodada da competição. Matheus França e Everton Cebolinha fizeram os gols do Fla, e Everaldo marcou para o Coelho.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 58 pontos e permaneceu no terceiro lugar. O América-MG, por sua vez, continua em oitavo, com 45 pontos, e desperdiçou a oportunidade de subir uma posição na tabela.

Agora, as duas equipes viram a chave para a 34ª rodada do Brasileirão. O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h45, para enfrentar o Santos no Maracanã. Este será o último compromisso do Rubro-Negro antes da final da Copa Libertadores. Já o América-MG enfrentará o Goiás no mesmo horário, mas na quarta-feira, no Hailé Pinheiro.

O JOGO

O primeiro tempo foi animado no Independência, e o Flamengo saiu na frente logo no começo. Aos dez minutos, Marinho cobrou escanteio na área para Matheus França. A joia da base se movimentou bem e subiu sozinho para desviar de cabeça e colocar os cariocas em vantagem.

Entretanto, a felicidade do Fla durou pouco tempo. Isso porque dois minutos depois o Coelho igualou o marcador. Após um bate rebate na área aos 12 minutos, a bola sobrou para Everaldo, que encheu o pé e não deu chances de defesa para Hugo. O VAR ainda chamou o árbitro por causa de um toque no braço de Wellington Paulista no lance, mas a decisão de campo foi mantida.

Na sequência, o Rubro-Negro viu o adversário crescer de produção e ainda tomou um susto, já que Alê quase virou para o América-MG numa falha de Hugo. Apesar da adversidade, o Flamengo conseguiu retomar a vantagem. Aos 23 minutos, Cebolinha fez jogada individual pelo lado direito, invadiu a área e bateu forte, no canto esquerdo de Cavichioli.

O segundo tempo também não deixou nada a desejar. O Flamengo voltou com tudo e criou boas chances de ampliar a vantagem - a maioria veio com Matheus França, mas a principal foi no "mini míssil" de Marinho. Aos oito minutos, o atacante invadiu a área, abriu espaço e soltou uma bomba de pé esquerdo. Cavichioli, contudo, foi bem no lance e mandou para escanteio.

Depois dessa blitz rubro-negra, o Coelho melhorou dentro de campo e passou perto do empate. Aos dez, a bola foi levantada na área, e Conti apareceu para cabecear. No entanto, Hugo estava ligado no lance e fez a defesa à queima-roupa. A Nação gostou e gritou o nome do goleiro.

Na reta final, o jogo ficou ainda mais aberto. O América-MG até marcou, com Aloísio, mas o atacante estava impedido. O Flamengo, por sua vez, teve inúmeras chances de ampliar a vantagem, mas desperdiçou todas.

FICHA TÉCNICA

América-MG x Flamengo



Data e Hora: 22/10/2022, às 19h

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)



Cartões amarelos: Aloísio (AMG) / Fabrício Bruno (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Matheus França (0-1)(10'/1ºT) / Everaldo (1-1)(12'/1ºT) / Everton Cebolinha (1-2)(23'/1ºT)

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Coti, Éder e Danil Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê (Benítez, Intervalo); Felipe Azevedo (Matheusinho, Intervalo), Everaldo (Aloísio, 26'/2ºT) e Wellington Paulista (Mastriani, Intervalo).

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego Ribas e Victor Hugo; Marinho (Igor Jesus, 44'/2ºT), Everton Cebolinha (Mateusão, 32'/2ºT) e Matheus França (Matheus Gonçalves, 44'/2ºT).