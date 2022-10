Dorival Júnior revelou que planeja fazer um rodízio entre os goleiros do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 23/10/2022 10:16

Rio - A grande novidade na escalação do Flamengo na vitória sobre o América-MG, no último sábado (22), foi o goleiro Hugo Souza, que não disputava uma partida há 135 dias. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Dorival Júnior revelou que planeja fazer um revezamento entre os goleiros até o final do ano, dando espaço para que Diego Alves dispute alguns jogos em sua reta final no Rubro-Negro.

"A intenção é um revezamento. O Hugo iniciou (contra o América-MG, neste sábado), o Diego Alves logo na sequência vai ter a sua oportunidade também. Ainda não temos uma definição, mas o Diego vai ter, com certeza. É um profissional que será sempre respeitado aqui dentro, e ele vem trabalhando com muita dedicação, vem participando ativamente de cada rodada, cada partida, e tem sido muito importante para a gente. Talvez no jogo seguinte o Santos retorne, e na partida seguinte ele atue, naturalmente, na final da Libertadores. O Diego, a partir de então, comece a alternar com o Hugo. Isso é uma previsão, vamos confirmar", destacou Dorival Júnior.

Além de Santos, Hugo Souza e Diego Alves, o Flamengo ainda tem o jovem Matheus Cunha em seu elenco. No entanto, o camisa 51 não deve participar do rodízio dos últimos jogos do Brasileirão.

Além da final da Libertadores, o Rubro-Negro volta a campo em cinco partidas nesta temporada, todas pelo Campeonato Brasileiro. Destas, três são no Maracanã (contra Santos, Corinthians e Avaí), e duas são fora de casa (contra o Coritiba, no Couto Pereira, e Juventude, no Alfredo Jaconi).