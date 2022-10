Dorival Junior - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival Junior - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/10/2022 14:40

O Flamengo pode ter quase metade do time titular para a partida contra o Santos, que é o último compromisso antes da final da Copa Libertadores. É o que projetou Dorival Júnior. Durante a entrevista coletiva do último sábado, após a vitória sobre o América-MG, o treinador revelou que o Rubro-Negro deve colocar "quatro ou cinco" titulares para o confronto e explicou que a decisão também passou por uma consulta aos atletas.

"Alguns jogadores que jogaram na quarta-feira (final da Copa do Brasil) estarão em campo na terça (contra o Santos). Provavelmente iniciaremos com, no mínimo, quatro ou cinco jogadores do grupo que jogou na quarta-feira, até porque, em uma consulta a todos eles, nós chegamos à conclusão de que eles não gostariam de ficar dez dias de uma partida para outra. Então, nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem, no mínimo, 45 minutos", disse Dorival.

A partida entre Flamengo e Santos acontecerá já na próxima terça-feira, às 21h45, no Maracanã. O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, o Rubro-Negro vira a chave para a Copa Libertadores. A final da competição de clubes mais importante do continente está marcada para o próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. O adversário é o Athletico.