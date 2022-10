Equipes de futebol e de basquete do Flamengo posam para foto no Maracanã - Paula Reis/C.R. Flamengo

Equipes de futebol e de basquete do Flamengo posam para foto no MaracanãPaula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 23/10/2022 14:53

Rio - Os torcedores que forem assistir o duelo do Flamengo com o Santos, nesta terça-feira, às 21h45, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, poderão fazer uma jornada dupla. Isto porque, duas horas e 15 minutos antes, a equipe de basquete do clube da Gávea entra em quadra no Maracanãzinho, para enfrentar o Fortaleza Basquete Cearense, pelo Novo Basquete Brasil. Sabendo disso, a diretoria do Rubro-negro fará uma ação especial para os interessados em assistir os dois duelos.

Ao comprar um ingresso para o duelo do Brasileirão, o torcedor irá receber um cupom de desconto para o confronto no NBB, fazendo com que os rubro-negros tenham a oportunidade de assistir seu time do coração em dois esportes diferentes no mesmo dia.

Para os sócios-torcedores, será disponibilizado um cupom que fará com que o ingresso do jogo contra o Fortaleza B.C. possa ser adquirido por R$ 5. Já o público geral poderá pagar R$ 10 para assistir ao duelo no Maracanãzinho.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site oficial do Flamengo. Caso o torcedor não queira assistir algum dos duelos, poderá pagar entre R$ 15 (meia-entrada na arquibancada para STs) e R$ 120 (inteira na cadeira de quadra) para o jogo do basquete. Já a partida de futebol tem ingressos à venda por valores entre R$ 20 (Setor Norte do plano Diamante) e R$ 500 (inteira do setor Maracanã Mais, que conta com serviço de buffet de comidas e bebidas não-alcoólicas).

*Estagiário sob supervisão de Lucas Felbinger