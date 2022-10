Bárbara é a nova goleira do Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 23/10/2022 15:35

Neste sábado, o Flamengo anunciou a contratação da goleira Bárbara, que teve uma longa trajetória pela Seleção Brasileira. Ao site oficial do clube, ela comemorou o acerto e também mandou uma mensagem para os torcedores.

"Estou muito feliz com esse momento na minha carreira. Não vejo a hora de entrar em campo para ajudar minhas companheiras. Quero conquistar muitos títulos com o Manto, e a Nação pode esperar muita raça", disse Bárbara.

Vale lembrar que, com a camisa da Seleção Brasileira, Bárbara disputou quatro Olimpíadas, quatro Copas do Mundo e três Jogos Pan-Americanos.

Mais cedo, ela esteve na Fla TV, durante a transmissão da vitória do Flamengo sobre o Vasco por 3 a 0, em partida válida pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Com o resultado, as Meninas da Gávea garantiram vaga na decisão contra o Botafogo.

Em tempo: o Flamengo informou que Bárbara já está à disposição do técnico Luis Andrade. No entanto, destacou que ela só poderá entrar em campo na disputa da Brasil Ladies Cup, que acontece em novembro.