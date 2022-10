Gabigol apresentou forte gripe, e é dúvida para o duelo com o Santos - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 24/10/2022 15:47

Rio - O Flamengo pode ter um importante desfalque para o duelo com o Santos, nesta terça-feira (25). Na reapresentação do elenco no CT Ninho do Urubu, o atacante Gabigol apareceu fortemente gripado. No entanto, o jogador treinou normalmente e será avaliado pelo Departamento Médico e pela comissão técnica para saber se terá condições de enfrentar o Peixe. A informação é do "GE".

Gabigol, caso relacionado, será uma opção para o técnico Dorival Júnior no banco de reservas. A única dúvida em relação à equipe titular para o duelo é a respeito da lateral-esquerda. Filipe Luís deseja atuar, mas a comissão técnica teme uma possível lesão às vesperas da decisão. Com isso, Ayrton Lucas pode acabar sendo o titular na posição no duelo desta terça.

Com isto, o Flamengo deve ir a campo da seguinte forma: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Victor Hugo e Éverton Ribeiro; Marinho, Everton Cebolinha e Pedro.

Flamengo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h45, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.