Santos x Flamengo x Campeonato Brasileiro - Vila Belmiro - 02-07-2022 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/10/2022 20:10

Nesta terça-feira, o Flamengo enfrentará o Santos no Maracanã, às 21h45, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal "Premiere".

Para a partida, o Rubro-Negro planeja mandar a campo um time misto. Os únicos desfalques confirmados são Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Guillermo Varela e Arturo Vidal (todos entregues ao DM).

Dessa forma, um provável Flamengo para enfrentar o Peixe tem: Diego Alves; Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Marinho, Everton Cebolinha e Pedro.

Vale lembrar que este será o último jogo do Flamengo antes do embarque para o Equador, onde acontece a final da Libertadores. A delegação viaja na quarta-feira, e a partida está marcada para acontecer no sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil.