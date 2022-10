Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/10/2022 16:25

Rio - O lateral-direito Rodinei, de 30 anos, pode estar mais próximo de anunciar o seu novo clube na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o jogador do Flamengo já teria um acordo verbal com o Atlético-MG.

Com contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano, Rodinei não seguirá no clube carioca. Apesar do bom momento na atual temporada, o lateral entendeu que seu ciclo no Flamengo chegou ao fim e é preciso buscar novos ares.

Além do Galo, outras equipes como Grêmio, Botafogo e River Plate gostariam de contar com o jogador do Flamengo. Antes de chegar ao clube carioca, Rodinei teve passagens pelo Avaí, Corinthians e Ponte Preta. Ele foi contratado pelo Flamengo em 2016, alternou altos e baixos e acabou emprestado ao Inter na temporada de 2020.

Com a chegada de Dorival Júnior, Rodinei passou a viver seu melhor momento no Flamengo. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 41 jogos e deu seis assistências. Na última semana, o lateral bateu o pênalti decisivo que selou o título da Copa do Brasil para o clube carioca.