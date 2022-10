Thiago Maia participou do treino do Flamengo nesta segunda-feira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/10/2022 13:01

O Flamengo teve uma boa notícia no treino desta segunda-feira (24). Thiago Maia, que tratou uma inflamação no joelho direito, participou do trabalho no campo com o restante do grupo, e assim terá o restante da semana para se preparar para a final da Libertadores no sábado (29), contra o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador.



Por outro lado, Vidal segue como dúvida. O chileno passou por uma drenagem no tornozelo direito, para a retirada de pus e líquido, e recebeu alta do hospital nesta segunda. Ele inicia o tratamento na terça-feira para tentar estar à disposição na final, mas só deve treinar no campo já no Equador.

O atleta Vidal recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (24) após drenagem realizada na perna direita. Seguirá tratamento no CT a partir de amanhã.



O atleta Varela realizou exame que constatou lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Segue tratamento no CT. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 24, 2022

Não há certeza na comissão técnica se o chileno terá condições físicas para a final, mas o jogador diz a pessoas próximas que estará no jogo mesmo com o problema.



Quem está vetado é Varela, com lesão na coxa esquerda. Ele já ficou fora contra o América-MG, pelo Brasileirão, e há preocupação da comissão técnica e do próprio lateral em não piorar sua condição física, visando à Copa do Mundo.



Já Pulgar está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo e, como já treinou no domingo, deve ser relacionado para a partida desta terça-feira, contra o Santos, no Maracanã.