Publicado 24/10/2022 11:21

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, o volante João Gomes, de 21 anos, vem atraindo o interesse de grandes clube do futebol europeu. E de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Real Madrid deverá fazer uma proposta para contratar o jovem no começo do ano que vem.

De acordo com o portal espanhol "Fichajes", o clube espanhol poderia realizar um grande investimento para tirar o jogador do Flamengo. A proposta do campeão europeu pode chegar ao patamar de 40 milhões de euros (cerca de R$ 206 milhões).

Caso o clube espanhol faça a proposta, o valor seria a maior venda em reais da história do Flamengo. Em 2018, o Rubro-Negro negociou Vinicius Junior com o Real Madrid por 45 milhões de euros (porém a cotação na época foi de R$ 164 milhões).

João Gomes renovou recentemente o seu contrato com o Flamengo até o fim de 2027. A multa rescisória do volante é de cerca de 60 milhões de euros (algo em torno de R$ 300 milhões). Já para o mercado nacional, o montante para a quebra de contrato de João Gomes com o Rubro-Negro gira em torno de R$ 400 milhões.



Recentemente, o Real Madrid perdeu Casemiro, que deixou o clube rumo ao Manchester United. Com isso, a contratação de um outro brasileiro para a posição pode ser uma solução para o clube espanhol. Além disso, o atual campeão europeu já fez grandes investimento em jogadores revelados pelo Flamengo.



Em 2018, o Real desembolsou cerca de 45 milhões de euros para contratar Vinicius Junior. No ano seguinte, Reinier foi vendido por 30 milhões de euros para o clube espanhol. Vinicius é hoje um dos principais jogadores da equipe, enquanto Reinier foi emprestado ao Girona, da Espanha, para ganhar experiência.



Em seu novo contrato, João Gomes ganhou um aumento considerável e renovou até dezembro de 2027. O jovem, no entanto, já afirmou que tem como um dos seus sonhos atuar no futebol europeu. Titular de Dorival Júnior, o volante atuou em 116 jogos pelo profissional, quatro assistências e quatro gols.