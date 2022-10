Filipe Luís - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Filipe LuísGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 24/10/2022 20:00

Rio - Contratado pelo Flamengo no meio de 2019, o lateral-esquerdo Filipe Luís rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou um dos maiores ídolos recentes do clube. O jogador, que vive a reta final de sua carreira, revelou, em entrevista ao podcast oficial da Libertadores, que pretende se tornar treinador do Rubro-Negro após se aposentar, e brincou, dizendo que irá comandar Gabigol, e que o camisa nove será reserva em sua equipe.

"Falei para ele que vou ser treinador do Flamengo, ele já vai estar com 30 e poucos anos e vai para o banco. Ele falou ‘eu vou jogar, senão tu vai cair’. Disse que ele teria que jogar (render) então", comentou Filipe Luís.

O experiente lateral-esquerdo, inclusive, já iniciou os estudos para se tornar um treinador, através do curso oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Além dele, o meio-campista Diego Ribas também já começou a assistir as aulas para, no futuro, também se tornar um treinador.

Com Filipe Luís na lista dos relacionados, o Flamengo se prepara para o seu próximo compromisso. Nesta terça-feira (25), o Rubro-Negro enfrentará o Santos, às 21h45, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.