Publicado 25/10/2022 09:00

Rio - O início não foi dos melhores, mas, aos poucos, Everton Cebolinha vai se sentindo cada vez mais a vontade com a camisa do Flamengo. Um dos grandes nomes contratados pelo clube na última janela de transferências, em junho, o atacante demorou a engrenar no time carioca e chegou a receber críticas da torcida, mas a evolução foi grande nas últimas partidas. Titular nesta terça-feira, contra o Santos, ele lutará para confirmar o bom momento.

Cebolinha foi o autor do gol da vitória nos dois últimos jogos do Flamengo no Brasileirão. Ele marcou o único gol na partida contra o Atlético-MG, no Maracanã, e também foi o responsável pelo segundo na vitória de 2 a 1 sobre o América-MG, no último sábado, em Belo Horizonte. Mais do que os gols, a movimentação e capacidade de criar jogadas que levassem perigo ao gol adversário chamaram atenção.

"Fico muito feliz. Sempre disse que era uma satisfação vestir a camisa do Flamengo. Eu queria estar aqui. O começo foi difícil, teve a adaptação, mas a cada treino e a cada jogo me sinto mais à vontade. Tenho me identificado muito. Conquistei um título e espero que sábado a gente conquiste outro. Quero seguir ajudando. Vamos levar esses três pontos para casa e eu fico feliz de ter ajudado com mais um gol", disse Everton após a partida contra o América.

Desde sua chegada, Cebolinha faz parte do chamado "time B", que disputou boa parte dos jogos do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 também foi bastante acionado no segundo tempo em jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. Inclusive, foi dele uma das cobranças de pênalti que garantiram o tetracampeonato do Flamengo no torneio nacional, contra o Corinthians.

As boas atuações de Everton o colocam como alternativa para entrar ao longo da final da Libertadores, contra o Athletico-PR, no próximo sábado, em Guayaquil. A evolução do atacante, inclusive, foi destacada por Dorival Júnior.

"Até o final do ano teremos o melhor do Cebolinha. Ele vem evoluindo, é nítido isso acontecendo em força, explosão, em chegada, finta, prendendo bola, segurando, dando tempo para que nossa equipe aproxime e respire. Enfim, é um jogador que vem voltando a ter as mesmas condições mostradas no Grêmio", afirmou o treinador.

Para o duelo desta terça-feira, contra o Santos, Dorival deve escalar um time misto. A tendência é que o Rubro-Negro entre em campo com Santos, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Marinho, Cebolinha e Pedro. A ideia é colocar mais titulares no segundo tempo.