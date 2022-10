Flamengo irá decidir a Libertadores - Divulgação

Flamengo irá decidir a LibertadoresDivulgação

Publicado 25/10/2022 11:17

Rio - A Nação Rubro-negra já está no clima da final da Libertadores. Licenciada de produtos oficiais do Flamengo, a Braziline apresenta uma camisa especial para a grande decisão do clube carioca na temporada. A peça está à venda nas lojas oficiais do clube.



A camisa homenageia a sede da partida, Guayaquil, no Equador. Na parte frontal, a imagem do El Faro, farol que é ponto turístico da região, além das bandeiras rubro-negra e da cidade equatoriana. Também presente nas costas, a frase em espanhol “jugamos juntos” (jogamos juntos em português). A peça está disponível nas versões preta e branca.

A camisa homenageia a cidade de Guayaquil, no Equador, sede da decisão Divulgação



O Flamengo entra em campo em busca do terceiro título da Libertadores neste sábado, dia 29, em jogo único contra o Athletico Paranaense. É a terceira participação do rubro-negro carioca na decisão da principal competição de clubes das Américas nas últimas quatro temporadas (2019, 2021 e 2022).



Braziline e Flamengo são parceiros desde 1996, em acordo pioneiro de licenciamento de produtos no mercado esportivo brasileiro. Desde então, os torcedores ganharam diversas novas opções de peças do clube e milhões delas foram comercializadas no período que engloba algumas das principais conquistas do Flamengo em campo e nas quadras.



