Publicado 25/10/2022 15:14

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo, o meia Giorgian Arrascaeta está passando por um período complicado na reta final da temporada. Dorival Júnior afirmou que o trabalho realizado pelo uruguaio é de exceção para que ele possa participar da final da Libertadores da Copa do Mundo. Em entrevista ao portal da "ESPN", o jogador, de 28 anos, falou sobre a situação que vem enfrentando.

"[A questão da pubalgia] é complicada. A gente sempre quer dar o melhor. Às vezes atrapalha porque eu estou sempre em campo, então há um desgaste físico. Mas tem muito tempo que eu venho lidando com isso. Estou sofrendo um pouco, mas estamos jogando jogos importantes, semifinal de Libertadores, final da Copa do Brasil e eu não queria ficar de fora", afirmou.

Sobre o tratamento que irá adotar após o fim da temporada, Arrascaeta admitiu que existe uma possibilidade de se submeter a uma operação na região no ano que vem.

"Estamos tentando levar da melhor forma até o fim do ano, ver como vai ficar a situação. Obviamente, eu faço um trabalho forte de fisioterapia no clube e em casa. Tudo buscando o melhor para o time e para minha saúde. E também tenho o desejo de ir para a Copa com o Uruguai. Vamos ver o que vai ser melhor depois das férias. Se vou voltar 100%, sem problemas ou se vou ter que passar por alguma cirurgia", finalizou.