Leonardo Gardia da Cruz, de 44 anos, ao lado de ArrascaetaDivulgação

Publicado 25/10/2022 13:35

Rio - Desde a arrancada do Flamengo na temporada 2019, alguns personagens ganharam notoriedade pela semelhança (alguns nem tanto) com os jogadores, surgindo assim os sósias do elenco rubro-negro. O primeiro foi o Gabigol da Torcida, mas logo apareceram outros, sendo que um em especial tem recebido não só o carinho do torcedor, mas também do enfitrião. O Arrascaeta da Torcida é o sósia mais próximo dos jogadores, inclusive foi para o gramado do Maracanã após o título da Copa do Brasil, na última quarta-feira sobre o Corinthians.

Leonardo Gardia da Cruz, de 44 ano, abraçou com todas as forças o personagem que remete a um dos principais jogadores do futebol brasileiro na atualidade. Além dos constantes encontros com o ídolo, o Arrasca da Torcida realizou mais um sonho na última semana.

"Na segunda-feira antes do jogo eu fui ao Ninho do Urubu pedir o ingresso ao Arrasca, na intenção de ir pro norte, pois eu queria estar no jogo, independente do setor. Ele me pediu para voltar no dia seguinte, foi quando ele me deu o 'Maracanã Mais' que era cortesia do Vidal e eu só me dei conta disso quando postei na rede social e os amigos perceberam". Contou, emocionado, o Arrascaeta da Torcida.

Apaixonado pelo Flamengo, o sósia do camisa 14 não esperava que fosse viver momentos tão marcantes numa posição privilegiada e invejável. "Chegando no Maracanã, assisti o jogo ao lado das famílias deles e, quando terminou fui para o campo, ele me abraçou e me levou para meio do gramado. Foram poucos passos, mas passou um verdadeiro filme em minha cabeça. Um dia para guardar para sempre na minha memória e minha vida".

O Arrascaeta da Torcida não estará no Equador para a grande decisão da Copa Libertadores da América, no próximo sábado, mas estará em sintonia com o ídolo, que será mais uma vez de extrema importância para o Flamengo conquistar mais um título nesta temporada.