Zagallo com a camisa do Flamengo de Marinho: 31 ao contrário é 13, número da sorte do Velho LoboReprodução/Instagram

Publicado 25/10/2022 17:13 | Atualizado 25/10/2022 17:15

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro e do Flamengo, Zagallo ganhou uma camisa utilizada por Marinho na final da Copa do Brasil, conquistada pelo Rubro-Negro sobre o Corinthians, nos pênaltis.



O Velho Lobo, de 91 anos, agradeceu ao atacante, que ficou no banco.



"Estou aqui para agradecer o presente e desejando felicidades a você para o dia 29, e que o Flamengo seja campeão com você jogando. Um abraço", disse Zagallo, de 91 anos, em vídeo postado no Instagram.



Marinho não deixou por menos e também comentou na postagem do perfil oficial do Velho Lobo.



"Estamos juntos, meu velho. Zagallo é o nome dele, que honra poder estar contigo. Vamos por mais", escreveu.