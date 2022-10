Momento em que Matheuzinho, do Flamengo, derruba Camacho, do Santos, dentro da área - Foto: Divulgação/Twitter @SantosFC

Momento em que Matheuzinho, do Flamengo, derruba Camacho, do Santos, dentro da áreaFoto: Divulgação/Twitter @SantosFC

Publicado 26/10/2022 00:24

O Santos detonou a atuação da arbitragem na partida contra o Flamengo, que aconteceu nesta terça-feira, no Maracanã. Isso porque o juiz de campo não marcou um possível pênalti a favor do Peixe na reta final do primeiro tempo. Logo na sequência, inclusive, o Rubro-Negro puxou contra-ataque e abriu o placar. O VAR também não sugeriu a revisão da jogada.

Em carta aberta ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e ao presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Wilson Seneme, o clube exigiu que o árbitro Andre Luiz de Freitas Castro (GO) e VAR Adriano Milczvski (PR) nunca mais atuem nos jogos do Peixe. O Santos também afirmou que o que aconteceu no Maracanã "foi criminoso".

VEJA O TEXTO

Carta aberta aos senhores Ednaldo Rodrigues e Wilson Seneme,

Presidente Ednaldo,

Para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos.

Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita. Entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Nos últimos dois jogos enviamos ofício de erros e nem uma respostas recebemos. Pelo contrário, novamente fomos prejudicados. Em várias partidas, arbitragens tendenciosas. Devemos pensar que é algo direcionado?

Para que o senhor Seneme mente que investem em treinamentos, se esses árbitros não têm o mínimo preparo? O que mais precisa acontecer? O Santos não vai mais tolerar essa falta de profissionalismo recorrente de uma entidade que tem os clubes como prioridade.

Queremos que tornem pública, imediatamente, a conversa o árbitro com o VAR. Chega de "erros" que, de tão grosseiros, nos levam a pensar não serem simplesmente erros.

Carta aberta aos senhores Ednaldo Rodrigues e Wilson Seneme pic.twitter.com/GNIg3RHsL2 — Santos FC (@SantosFC) October 26, 2022 O lance que o clube paulista reclama aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo. Matheuzinho errou o bote em Camacho e derrubou o jogador do Peixe. No contra-ataque, o Flamengo abriu o placar com Pedro. Houve muita reclamação dos jogadores do Santos. Confira a jogada abaixo: O lance que o clube paulista reclama aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo. Matheuzinho errou o bote em Camacho e derrubou o jogador do Peixe. No contra-ataque, o Flamengo abriu o placar com Pedro. Houve muita reclamação dos jogadores do Santos. Confira a jogada abaixo:

Será que mudaram a regra e não avisaram ninguém?pic.twitter.com/gN51inbT1d — Santos FC (@SantosFC) October 26, 2022

Vale lembrar que o Flamengo também ficou na bronca com a arbitragem pela não marcação de um possível pênalti. Aos 22 minutos, Cebolinha recebeu na área pelo lado esquerdo e finalizou. Logo após o chute, contudo, o atacante foi derrubado por Eduardo Bauermann e não conseguiu pegar o rebote. O árbitro não marcou a falta e o VAR também não recomendou a revisão.