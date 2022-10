Flamengo x Santos - Campeonato Brasileiro - Maracanã - 25-10-2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo x Santos - Campeonato Brasileiro - Maracanã - 25-10-2022Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/10/2022 23:48

Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, o Flamengo venceu seu último compromisso antes da decisão da Libertadores. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro bateu o Santos por 3 a 2 no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Pedro, Marinho e Arrascaeta marcaram os gols da vitória, e Alex e Carabajal descontaram para o Peixe. Vale destacar que as duas equipes ficaram na bronca por possíveis pênaltis não marcados dentro de campo.

Com o resultado, o Fla subiu provisoriamente para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, 61 pontos conquistados. Se o Inter pontuar na rodada, o time da Gávea voltará para o terceiro lugar.

Agora, o Flamengo vira a chave de vez para a final da Libertadores. Em busca da Glória Eterna, o Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Athletico no Estádio Monumental de Guayaquil.

O JOGO

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro e criou várias oportunidades de abrir o placar, mas sempre parava no goleiro João Paulo. Contudo, de tanto insistir, o Rubro-Negro finalmente conseguiu balançar as redes do Peixe no último lance da etapa inicial. Em jogada de contra-ataque, Marinho acionou Matheuzinho pelo lado direito, que cruzou rasteiro e na medida para Pedro. O atacante estava livre de marcação e finalizou de letra para colocar o Fla em vantagem.

A grande polêmica da partida entrou aí. Justamente no lance anterior ao contra-ataque que resultou no gol, Matheuzinho errou o bote e derrubou Camacho dentro da área. O árbitro não marcou o pênalti e o VAR também não recomendou a revisão. Os jogadores do Peixe reclamaram bastante com a arbitragem, mas foram para o intervalo atrás no placar.

No segundo tempo, Fla voltou desligado e logo perdeu a vantagem que construiu no etapa inicial. Após cobrança de escanteio na área, Alex se adiantou ao marcador e pulou sozinho para balançar as redes do Rubro-Negro. Ainda vale destacar que, pouco antes, o Santos já havia passado perto de abrir o placar com Marcos Leonardo, mas Diego Alves apareceu para fazer grande defesa.

O empate "acordou" o Flamengo e começou a equilibrar mais a partida. Nesse cenário, uma nova polêmica de arbitragem aconteceu. Pulgar deu uma ótima enfiada de bola para Cebolinha, que apareceu pelo lado esquerdo da área. Logo após o chute, contudo, Bauermann deu um carrinho no atacante, que não conseguiu pegar o rebote. O árbitro não assinalou falta e o VAR também não chamou para revisão.

Para o Flamengo, a não marcação desse possível pênalti não fez falta. Isso porque o time conseguiu o gol da vitória já na reta final do jogo. Aos 32 minutos, Gabi deu ótimo passe para Arrascaeta, mas João Paulo saiu do gol e travou o chute. No rebote, Marinho apareceu para marcar e garantir mais três pontos para o Fla no Brasileirão.

Pouco tempo depois, Arrascaeta praticamente sacramentou a vitória. Aos 41, Ayrton Lucas encontrou Arrascaeta dentro da área, que teve tranquilidade para limpar a marcação e finalizar rasteiro para vencer o goleiro João Paulo. Já nos acréscimos, Carabajal marcou um belo gol para o Santos, mas não houve tempo para reação.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Santos



Data e Hora: 25/10/2022, às 21h45

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)



Cartões amarelos: Pulgar e Marinho (FLA) / Madson, Camacho e Rodrigo Fernández (SAN)

Cartões vermelhos: -

Gols: Pedro (1-0)(49'/2ºT) / Alex (1-1)(07'/2ºT) / Marinho (2-1)(33'/2ºT) / Arrascaeta (3-1)(41'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Diego Alves; Matheuzinho, David Luiz (Léo Pereira, Intervalo), Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo (João Gomes, 27'/2ºT) e Everton Ribeiro (Arrascaeta, Intervalo); Marinho, Everton Cebolinha (Matheus França, 27'/2ºT) e Pedro (Gabi, Intervalo).



SANTOS (Técnico: Orlando Ribeiro)

João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonathan; Rodrigo Fernández (Rwan, 40'/2ºT), Camacho e Ed Carlos (Carlos Sánchez, 13'/2ºT); Ângelo, Jhojan Julio (Carabajal, 13'/2ºT) e Marcos Leonardo.