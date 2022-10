Rodrigo Dunshee - Paulo Carneiro

Rodrigo DunsheePaulo Carneiro

Publicado 25/10/2022 18:05

O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, revelou por que não haverá uma Fan Fest no Maracanã para a torcida acompanhar a final da Libertadores. Em entrevista ao "Barbacast", o dirigente ressaltou que os custos da operação são altos e que os patrocinadores também não ajudaram o necessário para o clube proporcionar o festejo.

"O que eu tive conhecimento e até pedi muito que tivesse, porque sou supersticioso. Também teve na outra (na edição do título, em 2019). Mas o que eu soube é que o custo de fazer uma operação dessa, de botar telões do jeito que foi feito em 2019 foi muito alto e os patrocinadores não cobriram nem pra 'largar'. Então, acabou sendo abandonada a ideia nesses últimos dias porque não se conseguiu viabilizar. Até onde eu sei parou nisso. Ainda fiz alguns apelos, ainda não sei tem chance de sair, mas estou achando difícil", explicou Dunshee.

Vale lembrar que o Flamengo fez a Fan Fest em 2019, ano em que o time conquistou o bi da Libertadores sobre o River Plate. Já em 2021, por causa da pandemia, isso não aconteceu.

Em tempo: a final da Libertadores acontecerá no sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.