Momento em que Matheuzinho, do Flamengo, derruba Camacho, do Santos, dentro da área - Foto: Divulgação/Twitter @SantosFC

Momento em que Matheuzinho, do Flamengo, derruba Camacho, do Santos, dentro da áreaFoto: Divulgação/Twitter @SantosFC

Publicado 26/10/2022 11:39

Devido ao grave erro da arbitragem na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos, no Maracanã, a CBF rapidamente divulgou o áudio do VAR sobre o pênalti não marcado a favor da equipe santista. Na conversa com o árbitro Andre Luiz de Freitas Castro, o responsável pelo VAR, Adriano Milczvski chega a dizer:



"Aqui não vejo como penal, certo? A perna já está parada. O pé para do lado e ele tropeça no pé. Ele não chega a atingir, certo?"



Antes, o árbitro Andre Luiz, que estava de frente ao lance, também não considera faltosa a entrada de Matehuzinho em Camacho.



"Ele faz o corte e está caindo. E o outro está parado na frente dele".



E o VAR ainda completa: "Não vejo impacto nenhum aqui. A perna já está parada. Tem um contato ali. Volta um pouquinho. Esse joelho com joelho ali" e ainda conclui:



"A perna já para ali. Como ele vira para cá, ele vai trombar com o defensor. Para mim, lance normal".



Na sequência do pênalti não marcado, o Flamengo abriu o placar, com o gol de letra de Pedro, o que gerou revolta no Santos. Ainda de madrugada, a CBF anunciou a suspensão por tempo indeterminado do árbitro de campo e do responsável pelo VAR por desempenho "abaixo dos padrões exigidos".