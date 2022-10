Torcedores do Flamengo comparecem ao Galeão - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 26/10/2022 09:37 | Atualizado 26/10/2022 09:51

Rio - Após a recepção com muita festa no CT do Ninho do Urubu, os torcedores do Flamengo concluíram o AeroFla no Aeroporto do Galeão. Uma multidão de Rubro-Negro invadiu o local para se despedir do elenco que irá tentar o tricampeonato da Libertadores em Guayaquil, no próximo sábado. O ônibus do Flamengo chegou ao Galeão por volta das 9 horas e foi abraçado pelos torcedores. Membros de torcidas organizadas do clube carioca como a Torcida Jovem Fla, a Raça Rubro-Negra e a Urubuzada marcaram presença no local.

Houve algumas tentativas de furto no local e alguns torcedores subiram em cima do ônibus que levava a delegação rubro-negra. O Flamengo embarca para a cidade equatoriana às 10 horas. A previsão de chegada do elenco e da comissão do Flamengo é 14 horas no horário local (16 horas no horário de Brasília). A decisão contra o Athletico-PR acontece no próximo sábado, às 17 horas (no horário de Brasília).

O AeroFla já se tornou tradicional no Flamengo antes do embarque do elenco para as finais da Libertadores. Será a terceira decisão que o clube carioca irá disputar em quatro anos. Na primeira, os rubro-negros fizeram uma grande festa antes do embarque para Lima. No ano passado, o cenário se repetiu antes da viagem para Montevidéu.

Antes de embarcar para o Equador, o Rubro-Negro entrou em campo pelo Brasileiro na última terça. No Maracanã, a equipe carioca derrotou o Santos por 3 a 2 no último jogo antes da final da Libertadores. Na última semana, o clube carioca conquistou a Copa do Brasil nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo normal contra o Corinthians.

* Estagiário sob supervisão de Pedro Logato