Torcida do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/10/2022 18:22

Em busca de mais um título na temporada, o Flamengo viaja para disputar a final da Copa Libertadores contra o Athletico, no Equador. Antes disso, venceu o Santos por 3 a 2 em um jogo polêmico e que teve mais de 44 mil pagantes, o que leva a média de público do Rubro Negro no Brasileirão para 54.211 mil.



Com mais dois jogos para fazer como mandante no Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve atingir a marca de 900 mil pagantes na competição. Em 17 partidas, o Flamengo teve 867.381 pagantes.

Além do importante apoio do Maracanã cheio, o Flamengo enche também os cofres. A soma de renda bruta supera os R$ 43 milhões, a maior do Brasileirão. A renda líquida, por conta dos custos do estádio, se aproxima dos R$ 20 milhões, atrás de Palmeiras e Corinthians, uma média de R$ 1,2 milhão por partida. A renda do jogo contra o Santos ainda não foi divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Outro fato importante para explicar essa diferença está no preço dos ingressos. O ticket médio para os flamenguistas é de R$ 49, contra R$ 63 dos palmeirenses e R$ 65 dos corintianos.

