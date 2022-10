Flamengo já está em Guayaquil para final da Libertadores - Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo já está em Guayaquil para final da LibertadoresMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/10/2022 19:43

O Flamengo já chegou e está hospedado em Guayaquil. A delegação aterrissou no Equador e desembarcou no hotel por volta de 17h45. Em clima de festa, a delegação foi recepcionada por muitos rubro-negros que estão presentes em terras equatorianas.



Os jogadores foram muito festejados na saída do ônibus pelos flamenguistas que aguardavam a chegada do grupo na porta do hotel. Vale destacar que nenhum atleta parou para falar com os torcedores presentes.



O Flamengo fará uma atividade regenerativa marcada para esta quarta-feira, no local que estão hospedados. Já na quinta-feira e na sexta-feira haverá um treino no Estádio George Capwell, que pertence ao Emelec.



Flamengo e Atheltico-PR fazem o último duelo decisivo rumo à glória eterna. O confronto será neste sábado, às 17h, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo.