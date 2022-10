Arrascaeta faz trabalho específico no Flamengo para tratar de problema no púbis - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/10/2022 13:18

Apesar do receio dos torcedores, os titulares do Flamengo que jogaram na vitória por 3 a 2 sobre o Santos não tiveram nenhum problema de lesão. Mais do que isso, Arrascaeta, que vem tratando de uma pubalgia, atuou por 45 minutos e, mesmo sem estar 100% fisicamente, teve atuação que deixou o técnico Doirival Júnior mais confiante em contar com o melhor do uruguaio na final da Libertadores, sábado contra o Athletico-PR, em Guayaquil.



"O Arrasca voltou a fazer uma partida dentro do seu nível. Fruto dos últimos 15 dias, em que demos mais volume de trabalho para ele. Ele fez o que não vinha fazendo nos últimos dois meses e meio. Isso foi importante. Espero que ele chegue no sábado na melhor das condições", afirmou o treinador.



Arrascaeta vem sofrendo com o problema no púbis há alguns meses. Tanto que não atua por 90 minutos desde 24 de agosto, contra o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil. São 11 partidas em que é substituído ou sai do banco.



Por causa das finais da Copa do Brasil e da Libertadores, além da Copa do Mundo no fim de novembro, Arrascaeta tem feito tratamento constante e jogado no sacrifício. O uruguaio não descarta passar por cirurgia em 2023, se o problema continuar.