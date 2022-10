Arrascaeta - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/10/2022 17:12

Rio - Destaque na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos, na última terça, no Maracanã, Arrascaeta fez questão de tranquilizar a torcida rubro-negra para a final da Libertadores, no próximo sábado, em Guayaquil. Após a partida, o meia minimizou as dores no púbis que tem enfrentado nas últimas semanas.

"Vou estar na melhor forma que eu puder. A gente quer o que todo rubro-negro quer, o tri. A gente está muito focado, será um jogo muito difícil. Mas teremos o apoio da nossa torcida, então temos muita confiança", afirmou o camisa 14.

Nas últimas semanas, Arrascaeta tem se submetido a um planejamento especial por conta da pubalgia. A última vez que o meia esteve em campo por 90 minutos foi na semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no fim de agosto.