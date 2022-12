Rodinei comemorando título da Libertadores, como titular, pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/12/2022 14:15

Rio - A passagem de Rodinei pelo Flamengo chegou oficialmente ao fim. Nesta segunda-feira, o Rubro-Negro foi às redes sociais se despedir do jogador, que não teve seu contrato renovado e foi anunciado oficialmente como reforço do Olympiacos, da Grécia, e agradecer pelo empenho ao longo de sete temporadas.

Um símbolo da resiliência, da dedicação e do carisma que tanto definem a Nação Rubro-Negra!



Obrigado, Rodi! Sua trajetória é inesquecível!#CRF — Flamengo (@Flamengo) December 12, 2022 "Rodinei entrou para a história do Flamengo por ser exatamente quem é. Chegou em 2016 disposto a encarar o maior desafio da carreira: vestir o Manto Sagrado. Suou, lutou, conquistou. Não abaixou a cabeça nos momentos ruins e, merecidamente, brilhou. Um símbolo da resiliência, da dedicação e do carisma que tanto definem a Nação Rubro-Negra! Obrigado, Rodi! Sua trajetória é inesquecível!", escreveu o time carioca.

Rodinei foi decisivo para a temporada de 2022 do Flamengo. O jogador, responsável por cobrar o pênalti decisivo na final da Copa do Brasil e participar da jogada do gol do título da Libertadores, teve um grande desempenho com o técnico Dorival Júnior, chegando, inclusive, a estar na lista dos 55 nomes pré-convocados por Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar.



Com a camisa do Rubro-Negro carioca, Rodinei disputou 229 jogos, marcou nove gols e deu 17 assistências para seus companheiros. O jogador esteve na campanha de dois títulos cariocas (2017 e 2019), um Campeonato Brasileiro (2019), uma Copa do Brasil (2022) e duas Copas Libertadores (2019 e 2022).