Hernán Crespo comparou o São Paulo com Flamengo e Palmeiras - Divulgação/São Paulo F.C.

Hernán Crespo comparou o São Paulo com Flamengo e PalmeirasDivulgação/São Paulo F.C.

Publicado 12/12/2022 19:09

Rio - Ídolo do Chelsea e da Inter de Milão, o argentino Hernán Crespo teve uma breve passagem pelo Brasil, já como treinador, quando comandou a equipe do São Paulo, em 2021. Nesta semana, o argentino comparou o clube paulista com Palmeiras e Flamengo, principais destaques brasileiros nos últimos tempos.

"Estão melhorando muito (diretoria do São Paulo), mas não é o suficiente. Não é o suficiente para alcançar a parte de cima. Para alcançar outra realidade que você vê que, de maneira natural, como o Flamengo está chegando e ganha as Copas Libertadores, Palmeiras sempre competitivo, constantemente, e o São Paulo está lutando, está lutando para voltar. Mas, claramente, com dinheiro o caminho é mais curto, sem dinheiro, o caminho é mais longo", disse Hernán Crespo, em entrevista à ESPN, antes de completar:

"Acho que tem recursos importantes, São Paulo tem em Cotia um recurso enorme, então precisa de tempo. Ter tempo e fazer as coisas bem, não tem muito espaço para errar. Neste momento, o Palmeiras, o Flamengo, para nomear alguns clubes, estão mais acima do São Paulo. Infelizmente, é assim, e temos que entender a realidade", finalizou o ex-jogador.

Atualmente no comando do Al-Duhail, do Catar, Hernán Crespo nunca enfrentou o Flamengo como jogador. Como técnico, o argentino, na época em que estava no São Paulo, visitou o Rubro-Negro no Maracanã, em partida do Campeonato Brasileiro de 2021. Na ocasião, o clube carioca acabou vencendo o duelo por 5 a 1, com direito a um hat trick do atacante Bruno Henrique.