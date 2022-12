Diego Rossi - Reprodução

Publicado 12/12/2022 11:11

Rio - Ainda sem fechar com nenhum reforço para 2023, o Flamengo tem um novo alvo no mercado. Trata-se do atacante Diego Rossi, que trabalha com Jorge Jesus no Fenerbahçe e já foi alvo do Rubro-Negro em outras janelas.

De acordo com o jornal turco Aksam, o Flamengo acenou com uma oferta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,5 milhões na cotação atual) pelo jogador uruguaio. No entanto, o Fenerbahçe deseja pelo menos 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 66,6 milhões) para liberar o atacante.

A chegada de Rossi ao Flamengo é um desejo de Vítor Pereira. O futuro treinador do Rubro-Negro trabalhou com o jogador no Fenerbahçe e gostaria de contar com ele no clube carioca.

Apesar do interesse, o Flamengo sabe que não terá vida fácil na negociação. Diego Rossi é um dos principais nomes do time de Jorge Jesus na temporada, com três gols e sete assistências em 22 jogos.