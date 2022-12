Ayrton Lucas foi um dos destaques positivos do Flamengo na temporada - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 12/12/2022 19:20

Rio - Ayrton Lucas está próximo de ser jogador do Flamengo em definitivo. O Rubro-Negro chegou a um acordo com o Spartak Moscou, da Rússia, e pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões, na cotação atual), para comprar o lateral-esquerdo de 26 anos. A informação é do portal "GE".

O Flamengo planeja concluir a compra do jogador até o fim de dezembro. Ayrton Lucas foi contratado pelo clube em março, em um empréstimo válido até o final desta temporada. No entanto, por conta das boas atuações, o departamento de futebol do Rubro-Negro optou por adquirir o joagdor em definitivo. O camisa seis assinará um contrato válido por quatro temporadas.

Entre as partidas que se destacou, está a final da Libertadores. Na ocasião, o lateral-esquerdo entrou ainda no primeiro tempo, por conta de uma lesão de Filipe Luís. Em uma bola de velocidade, Ayrton Lucas acabou sofrendo uma falta que gerou a expulsão do zagueiro Pedro Henrique, do Athletico-PR.

Cria da base do Fluminense, Ayrton Lucas também defendeu o Madureira e o Londrina, além do clube russo. Com a camisa do Flamengo, o jogador disputou 41 partidas, marcou dois gols e deu seis assistências para seus companheiros.