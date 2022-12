Mundial de Clubes poderá acontecer pela terceira vez no Marrocos - AFP

Publicado 13/12/2022 10:50

A Fifa estuda a possibilidade de realizar o Mundial de Clubes de 2022 no Marrocos. O torneio, que terá as participações de Flamengo, campeão da Libertadores, e Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, seria realizado entre os dias 2 a 11 de fevereiro de 2023. As informações são do "GE".

O Conselho da Fifa vai se reunir na próxima sexta-feira, em Doha, no Catar, para tratar da pauta. Caso a proposta seja aprovada, a Conmebol vai ter que mudar as datas dos jogos da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente del Valle, que estão marcados para os dias 8 e 15 de fevereiro.

O Marrocos já foi sede do Mundial de Clubes duas vezes. A primeira, que foi em 2013, teve participação do Atlético-MG e o Bayern de Munique como campeão. A segunda oportunidade foi em 2014, com final entre Real Madrid e San Lorenzo.

Na edição de 2022, além de Flamengo (América do Sul) e Real Madrid (Europa), já estão garantidos Seattle Sounders (América do Norte), Auckland City (Oceania) e Wydad Casablanca (África). Está pendente ainda a definição do representante da Ásia e uma equipe do país-sede.