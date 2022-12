Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 13/12/2022 16:52

Ex-jogador e apresentador do programa "Donos da Bola", Neto fez um forte desabafo sobre a ida de Vítor Pereira, ex-técnico do Corinthians, para o Flamengo. O ídolo alvinegro direcionou muitas críticas à postura do treinador com o clube paulista nesta temporada.



Vítor Pereira e Corinthians não chegaram a um acordo para a renovação de contrato. Uma das alegações do treinador em não permanecer no Alvinegro, nem no Brasil, para a próxima temporada foi uma questão familiar e um suposto tratamento ao qual a sogra precisa ser submetida.

Contudo, o anúncio do treinador pelo Flamengo contradiz as justificativas dadas anteriormente. Situação que despertou a fúria e indignação de Neto.

"Disse a vocês que só me pronunciaria quando o Vítor Pereira e o Flamengo dessem a notícia dessa barbaridade. Ir para o Flamengo, Fluminense, Guarani, XV de Piracicaba, qualquer time do mundo, está tudo bem. Agora usar a doença de uma mãe, de uma sogra, um filho, um pai… (...) O que você Vítor Pereira fez… Você é rico, milionário. Eu acreditei muito em você, e a maior decepção com um cara que você gosta é isso. Quando você se decepciona com um amigo, você se sente envergonhado. É vergonha. O dinheiro está tudo bem, todo mundo ganha. Legal pra caramba, mas o que vai fazer com o dinheiro? Não é muito melhor ser honesto, dedicado, justo, verdadeiro?", lamentou o ex-jogador.

Neto taxou o episódio como uma "traição" do treinador com os torcedores e o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e isentou o Flamengo de culpa.



"Quando você faz uma traição dessas com o Duílio, que ficou internado por dez dias, é uma coisa insana para fazer a um amigo. Já fui traído por um amigo por causa de dinheiro, poder, inveja. O Duílio acreditou em você, trouxe, pagou uma fortuna, e você faz isso. Dia 17 de novembro você já estava acertando contrato com o Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Quando você usa a doença de sua sogra, qual a moral que você tem? Você não vai aguentar seis meses aí [no Rio de Janeiro], porque é muito diferente daqui (de São Paulo). Para quem ia salvar a família, estar com os filhos e a sogra, escolher o dinheiro, mentir desse jeito, fazer o corintiano de palhaço", disparou.

Na sequência, o apresentador expressou um pouco do sentimento dos corintianos com o treinador e afirmou que "o amor acabou".

"Eu como um idiota que sou, acreditei em você. O que você fez para uma instituição como o Corinthians, você vai fazer com o Flamengo, vai fazer onde você for. O amor que o corintiano tinha por você se transformou em ódio. E não vai acontecer só quando você vier jogar aqui (na Neo Química Arena), vai ser o resto da vida. Pelo resto da vida o corintiano vai te odiar, e o ódio é um sentimento muito doído. O que você fez foi sujo, insano, desleal com uma torcida que estava lá para te apoiar em todos os momentos, que nunca vaiou, que te abraçou quando você falou coisa errada. (...) Quem coloca dinheiro na frente de família, de doença, para mim morreu", completou.