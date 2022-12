Preparador físico Mário Monteiro está de volta ao Flamengo - Reprodução/Instagram

Preparador físico Mário Monteiro está de volta ao FlamengoReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2022 15:21

Rio - Multicampeão pelo Flamengo, o preparador físico Mário Monteiro está de volta ao clube. Nesta quarta-feira (14), o português utilizou suas redes sociais para se despedir de Jorge Jesus, com quem trabalhou por 17 anos, e destacou ter recebido um convite irrecusável.

"Há um ano e meio me despedia do Flamengo e do Futebol contando com uma última passagem, pelo meu clube do coração. Passagem essa que não foi como planeamos. Infelizmente, nem tudo são rosas. Além disso, já estávamos “mal habituados” com tantas glórias", disse Mário, relembrando o período em que treinaram o Benfica, antes de completar:

"Recebi um convite completamente inesperado e irrecusável. Hoje um amigo vira Mister. E um Mister vira amigo", destacou Mário Monteiro.

Mário chega para fazer parte da comissão técnica permanente do Flamengo, e recebeu o aval do técnico Vítor Pereira para retornar ao clube. Ao mesmo tempo, Jorge Jesus era informado do andamento das negociações, que foram organizadas por Marcos Braz.