Vítor Pereira e Duílio Monteiro Alves Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 14/12/2022 12:26

Rio - Um dia após o Flamengo anunciar o acerto com Vítor Pereira, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, fez duras críticas à conduta do treinador. Em coletiva nesta quarta-feira, o mandatário corintiano disse que se considerou traído pelo técnico português e criticou sua postura na saída do time paulista.

"Ele mentiu, fui enganado. O que foi colocado para nós foi colocado para os torcedores, eu lamento a frustração. Dedicaram carinho ao Vítor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos foi colocado a vocês, uma doença da sogra, ele preferiu sair por isso. O Corinthians é maior que tudo isso, vamos em frente. Temos condições para isso e elenco para seguir", disse Duilio, que chegou a se referir ao treinador como "irmão" em sua nota de despedida.

"Fizemos todos os esforços para que ele ficasse, oferecemos um contrato muito bom, um pouco melhor do que ele tinha. Deixamos claro que tinha carta branca para trabalhar, em 2022 trouxemos os reforços que ele quis e que nesse ano o time ia se reforçar. Todas as condições foram oferecidas. Um cara que outro dia numa entrevista com Marco Bello (repórter da rádio Transamérica), chamou ele de mal educado. Não sei que educação é essa que ele tem, uma educação que não forma caráter. O Corinthians é muito maior que todos nós, o Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. É passado. E caráter das pessoas a gente não comanda", completou.

Apesar de chateado com a situação, Duilio negou qualquer arranhado na relação com o Flamengo, que segundo ele "não tem nada a ver com a história".

"Não conversei e não converso mais com o Vítor, tenho nada para falar com ele. O Flamengo viu um profissional livre, que não seguiria, contrato se encerrando, e foi atrás. O Flamengo não tem nada a ver com a história. Um profissional que mentiu, tocou a vida dele. Não sei se já assinou, não cabe mais ao Corinthians e a mim falar sobre. Temos coisas muito boas a fazer nesse último ano de mandato", garantiu o presidente.

Duilio também negou as notícias de que o Corinthians ainda tenha débitos com Vítor Pereira, que ainda tem contrato em vigor com o Corinthians até o fim deste ano.

"Li manchetes esses dias que Corinthians ainda deve ao Vítor. Deve o mês que não venceu, Corinthians não atrasou nem uma hora o salário dele. Foi tudo pago corretamente. Nunca existiu atraso. Agora, é uma questão mais jurídica. Acredito que não há nada que possa ser feito. Alguém que passou por aqui e saiu pela porta dos fundos. Escolha dele. Se existir algo que possa proteger o Corinthians, será feito. De imediato, não há o que ser feito. Se tiver que pagar, vamos pagar. Se não precisar pagar, não vamos pagar", garantiu.

"Do Vítor, não é questão de coisa pessoal. O cara enganou todo mundo. Torcida se apaixonou por ele, eu também sou torcedor. Fiz de tudo para que ele continuasse. Do nosso lado foi verdade, transparência, planejamento, condições de trabalho. Oferecemos tudo e mentiu. Achou melhor sair para cuidar da sogra e foi fazer outra coisa. Decepção com as pessoas. Não vou mudar meu jeito de ser, tenho muitos amigos. Tenho amigos na imprensa, como em todas as fases da vida. Passou, acreditamos e não era o que parecia ser. Escolheu esse caminho. Vamos em frente", finalizou.