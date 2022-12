Marcos Braz - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 14/12/2022 18:46

Vitor Gabriel Gilvan de Souza / Agencia O Dia Rio - O Flamengo encaminhou, nesta quarta-feira, o empréstimo do atacante Vitor Gabriel ao Ceará. O jogador, que disputou a última temporada pelo Juventude, será cedido ao clube nordestino até novembro de 2023. A informação é do site "GE".

Atualmente, o contrato de Vitor Gabriel com o Flamengo vai até dezembro. Com a ida do atacante para o Vozão, o time carioca irá prorrogá-lo por mais seis meses, tendo a opção de renovar por mais seis em junho de 2024.

O empréstimo ao Ceará será o terceiro de Vitor Gabriel. Antes, além do Juventude, o Flamengo já havia cedido o jogador ao Braga-POR, em 2020. Na última temporada, foram 35 jogos pela equipe de Caxias do Sul, sendo apenas sete como titular, e três gols marcados.