Filipe Luís e Rodrigo Caio - Marcelo Cortes/Flamengo

Filipe Luís e Rodrigo CaioMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/12/2022 13:14

Rio - O Flamengo contará com duas peças importantes na reapresentação do elenco, marcada para o dia 26 de dezembro. Após terminarem a temporada em tratamento, Filipe Luís e Rodrigo Caio foram liberados pelo departamento médico para participarem das atividades com o restante do grupo. A informação é do site "GE".

Rodrigo está fora de combate desde o dia 10 de julho, quando passou por cirurgia para corrigir lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (menisco medial). A expectativa é de que ele tenha mais sequência em 2023. Já Filipe machucou o tendão na final da Libertadores, disputada no fim de outubro.

Para se recuperarem, os dois jogadores tiveram pouquíssimos dias de férias. Enquanto os companheiros curtiam o recesso, Filipe e Rodrigo foram diariamente ao Ninho do Urubu para darem sequência a seus respectivos tratamentos.

A notícia ruim no início da pré-temporada será as ausências de Bruno Henrique e Daniel Cabral. O atacante e o volante passaram por cirurgia no joelho e ainda terão que percorrer um longo caminho de recuperação para retornarem aos gramados.