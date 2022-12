Elenco do Flamengo treina no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / Flamengo

Elenco do Flamengo treina no Ninho do UrubuMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/12/2022 14:50

Rio - A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, contra o Audax, no Maracanã, que estava programada para o dia 15 de janeiro, foi antecipada para o dia 12. A decisão foi tomada pela Ferj por conta do Mundial de Clubes, que será disputado pelo Rubro-Negro no Marrocos, entre os dias 1º e 13 de fevereiro, como divulgado pela Fifa na última sexta.

O Mundial de Clubes mexerá na agenda do Flamengo novamente em breve. Por conta das datas escolhidas pela Fifa, a Conmebol será obrigada a remarcar a Recopa Sul-Americana, que estava prevista para os dias 8 e 15 de fevereiro. O time carioca , campeão da Libertadores, disputará o título da competição contra o Independiente del Valle, campeão da Copa Sul-Americana.

Antes do Mundial e da Recopa, o Flamengo entrará em campo para disputar outro título. O Rubro-Negro encara o Palmeiras, no dia 28 de janeiro, pela Supercopa do Brasil. O local ainda não foi definido.