Jogadores se apresentarão no CT Ninho do Urubu em 26 de dezembroAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 19/12/2022 17:10

Na próxima segunda-feira (26), o elenco do Flamengo se apresenta para dar início à pré-temporada de 2023. Se elenco e o técnico Vitor Pereira já estão certos, o início de trabalho sofre com a indefinição do calendário para os primeiros meses do ano.

Com a confirmação apenas na semana passada do Mundial de Clubes entre 1 e 11 de fevereiro em Marrocos, o Rubro-Negro já tem a data de sua principal competição, mas, por outro lado, segue aguardando a definição de outros torneios para fechar seu planejamento de 2023.



Afinal, como jogará em 7 ou 8 de fevereiro a semifinal do Mundial e uma eventual final no dia 11, o Flamengo não poderá jogar a Recopa Sul-Americana. Com isso, a Conmebol busca novas datas para os dois duelos com o Independiente del Valle.



A tendência é que ocorram em 22 de fevereiro e 1 de março. Se isso for confirmado, serão menos duas semanas livres para trabalhar.



Além disso, o jogo com o Palmeiras pela Supercopa do Brasil segue agendado para 28 de janeiro, mas sem um local. Possivelmente, será o último compromisso rubro-negro antes da viagem a Marrocos. De qualquer maneira, sem uma sede, a logística do clube segue de mãos atadas.



Três jogos do Carioca sofrem alteração

A única certeza nesse momento é que boa parte do Campeonato Carioca será com uma equipe alternativa. Ainda assim, a estreia foi antecipada para o dia 12 de janeiro, contra o Audax, num confronto que inicialmente seria pela quinta rodada da Taça Guanabara.



Outros dois jogos foram alterados para o período em que o Flamengo estará no Marrocos, caso vá até a final. O duelo contra o Resende, pela sétima rodada, passou para 18 de fevereiro. E quatro dias após o Mundial (15), será contra o Volta Redonda, pela oitava rodada.