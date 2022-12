Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 19/12/2022 16:55

Rio - O Flamengo prestou uma homenagem a Galvão Bueno, que narrou seu último jogo da carreira no último domingo. Nas redes sociais, o Rubro-Negro lembrou de uma narração marcante do locutor: o gol de Gabigol no empate em 1 a 1 com o Internacional, já na reta final do segundo tempo, no Beira-Rio, pelas quartas da Libertadores 2019. Com o resultado, o Fla avançou à semifinal e, mais tarde, conquistaria a competição continental.

"O ilustre rubro-negro Galvão Bueno se despediu das Copas neste domingo. Como forma de homenageá-lo, relembramos essa narração marcante de 2019. “Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo”… o resto é história! Obrigado, Galvão!", escreveu o Flamengo.

