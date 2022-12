Ao lado de Júnior e Ana Thaís Matos, Galvão se despede de transmissões de jogos em TV aberta - Foto: Reprodução

Catar - Galvão Bueno fez neste domingo a última transmissão de Copa do Mundo em TV aberta de sua carreira. O narrador, que foi a voz do tetra e pentacampeonato mundial do Brasil, se despediu das telinhas com terceiro título da Argentina em Mundiais, sobre a França, no Estádio Lusail, no Catar. Após o jogo, o locutor se emocionou e agradeceu todo o carinho recebido.

"Meu maior agradecimento vai para vocês, brasileiros. Só estou hoje aqui emocionado porque acho que alguma coisa boa eu fiz, senão aqui não estaria", falou emocionado.

Antes de ser homenageado, Galvão tomou a palavra e elogiou Ana Thaís Matos, primeira mulher comentarista de uma Copa do Mundo na TV aberta.

"Eu quero dar parabéns a você. Pela sua presença, volto a dizer, abrindo portas. Seja muito bem-vinda em outras Copas. Não estaremos mais juntos. Você representa a vitória das mulheres em um trabalho que foi sempre muito dos homens", disse Galvão.