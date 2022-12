Copa do Mundo: confira fotos da festa do título da seleção argentina

Catar - Em um jogo eletrizante neste domingo, a Argentina venceu a França nos pênaltis por 4 a 2 e conquistou o título da Copa do Mundo. No tempo regulamentar, a Albiceleste chegou a abrir 2 a 0 no placar com Messi e Di María, mas os Bleus correram atrás do prejuízo e conseguiram o empato com Mbappé.

Na prorrogação, Messi chegou a colocar os argentinos em vantagem mais uma vez. Entretanto, Mbappé voltou a aparecer e deixar tudo igual. Nas cobranças, a Albiceleste levou a melhor e se sagrou tricampeã. Veja fotos da festa argentina na galeria acima:

