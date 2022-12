Enzo Fernández segura o troféu de revelação da Copa do Mundo - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 18/12/2022 15:53

O meia Enzo Fernández foi eleito a Revelação da Copa do Mundo do Catar. O volante, vale lembrar, se tornou titular a partir da terceira rodada da fase de grupos e se tornou peça fundamental da Albiceleste no torneio.





Cria da base do River Plate, Enzo chegou a jogar por empréstimo no Defensa y Justicia. Por lá, ele conquistou a Sul-Americana 2020 e a Recopa 2021.

De volta ao River, o volante se destacou e chamou a atenção do Benfica, que o contratou em julho deste ano. O clube lusitano pagou dez milhões de euros por 75% dos direitos econômicos do jogador. Ainda há a possibilidade de serem acrescentados mais oito milhões de euros em variáveis.

Nesta Copa do Mundo, Enzo se tornou titular da seleção argentina na terceira rodada da fase de grupos e fez a Albiceleste subir de produção. Ele se despede do Mundial do Catar com um gol e uma assistência - e, claro, o prêmio de Revelação do torneio.