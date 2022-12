Gianni Infantino (presidente da Fifa), Tamim bin Hamad Al-Thani (emir do Catar) e Lionel Messi na entrega da taça da Copa do Mundo 2022 - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 18/12/2022 22:36

Após o fim da final da Copa do Mundo, o emir Tamim bin Hamad Al-Thani, príncipe do Catar, comemorou o sucesso da realização da competição neste domingo (18), terminando com o título da Argentina sobre a França nos pênaltis.

Em sua conta oficial no Twitter, o emir parabenizou os argentinos pelo título e a participação de todas as seleções na competição. Além disso, ele afirma que o Catar cumpriu com sua promessa de organizar um campeonato excepcional para mostrar a cultura do mundo árabe ao mundo.

"Parabenizo a seleção argentina por vencer a Copa do Mundo do Catar 2022 e a seleção francesa por chegar na final do campeonato, e agradeço a todas as seleções por seu jogo maravilhoso e aos torcedores que os incentivaram com entusiasmo. Concluindo, cumprimos nossa promessa de organizar um campeonato excepcional dos países árabes, o que proporcionou aos povos do mundo a oportunidade de conhecer a riqueza de nossa cultura e a originalidade de nossos valores", afirmou.

Por fim, a autoridade máxima do estado do Catar agradeceu aos envolvidos por toda a organização da competição e pela parceria construída com a FIFA, organizadora da Copa do Mundo.

"Com o término da Copa do Mundo 2022, estendo meus agradecimentos a todos que contribuíram desde torcedores, voluntários, pessoas, instituições e ministérios para o sucesso do torneio, mostrando o estado do Catar e o mundo árabe em uma maneira honrosa para milhões de espectadores em todo o mundo. Agradeço também à FIFA pela cooperação construtiva na organização deste torneio e espero que o sucesso que alcançamos ao sediar o torneio seja um motivo para prestar mais serviços e elevar o nosso querido país", encerrou.